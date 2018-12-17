Челябинцам покажут, как русские брали Измаил

Челябинск готовится к проведению большого исторического праздника, посвященного Дню воинской славы России.

В предстоящее воскресенье, 23 декабря, горожане увидят, как в 18-го веке русские войска под командованием легендарного полководца Александра Суворова брали крепость Измаил (это был 1790-й год).

Костюмированными историческими постановками эпизодов русско-турецкой войны 1787-1791 годов челябинцы смогут наслаждаться в течение трех часов – взятие крепости Измаил будет проходить на площадке за памятником Орленку в сквере на Алом поле с 14-ти до 17-ти часов.

Сцены подготовки и проведения штурма крепости на берегу Дуная, считавшейся неприступной, не оставят равнодушными любителей военной истории.

В перерывах между историческими постановками на Алом поле всех желающих обучат искусству звонить в колокола, будут организованы викторины с памятными призами, а также старорусские народные игры и забавы. Горожане смогут окунуться и в быт походного лагеря. Кроме того, состоится и традиционная благотворительная ярмарка «БлагоБазар».

Мероприятие организуют Лига Интеллектуальных Игр, молодежная палата, центр историко-культурного наследия Челябинска, центр информационной поддержки «МедиаМост», клуб «Серебряный единорог» при поддержке Российского военно-исторического общества, движения «За возрождение Урала», семейно-просветительского центра при храме Святого Василия Великого. Партнером праздника выступает челябинский региональный благотворительный фонд «Мост».

Праздник станет частью государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и проекта «Живая история», ставшего победителем конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета.