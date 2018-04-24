Челябинцам пообещали еженедельное мытье контейнеров и исчезновение свалок

Челябинцам пообещали, что несанкционированные свалки исчезнут, старые мусорные контейнеры заменят на новые и будут мыть их еженедельно.

О своих планах по работе с твердыми коммунальными отходами в населенных пунктах челябинского кластера сегодня, 24-го апреля, рассказал директор ООО «Центр коммунального сервиса» - регионального оператора по обращению с ТКО Алексей Бубнов.

«Как регоператор мы имеем в своей инвестиционной программе зарезервированные средства, которые будут направлены на покупку контейнеров и их установку в селах и поселках челябинского кластера. В приобретение контейнеров для сбора мусора мы планируем ежеквартально инвестировать около 15-ти миллионов рублей. Будем заменять старые контейнеры в Челябинске, устанавливать их в сельской местности. Наша задача – дойти до всех населенных пунктов», - подчеркнул Алексей Бубнов. Он также добавил, что уборка придомовой территории по-прежнему входит в обязанности дворников, регоператор этим не занимается.

Алексей Бубнов пообещал также избавить вверенную территорию от несанкционированных свалок, которые возникают из-за того, что операторы, желая сэкономить, не довозят мусор до конечного пункта назначения - специально предназначенных для его складирования мест.

«Расчет с операторами будем проводить непосредственно на месте складирования отходов - по весу доставленного мусора. Таким образом мы хотим защитить город от загрязнения: все ТКО должны доезжать до полигонов и свалок. Добиться этого – наша первая и основная задача (в Магнитогорске регоператор выявил около 400 несанкционированных свалок, в Челябинске размеры бедствия будут еще более ощутимыми)», - заявил директор Центра коммунального сервиса (ЦКС).

По его словам, в работе по обращению с твердыми коммунальными отходами ЦКС поможет территориальная схема, соблюдение которой возложено на него как на регионального оператора.

«Территориальная схема - это тот ключевой документ, который позволяет, с одной стороны, прогнозировать количество образующихся отходов, с другой - понимать те финансовые затраты, которые мы как регоператор понесем по их транспортировке и обработке», - отметил Бубнов.

Проект, который будет реализовывать Центр коммунального сервиса в челябинском кластере (следом за кластером магнитогорским), - по сути пилотный. Наш регион – третий в Российской Федерации, где внедрена новая система обращения с ТКО. В Магнитогорске данная система действует уже почти полгода и хорошо себя показала. Так, объем собираемости платежей в городе металлургов сегодня составляет около 80-ти процентов, на стартовом этапе он был равен примерно 60-ти процентам.

Уже на этой неделе в Челябинске начинается рассылка информационных писем жителям, где ЦКС уведомит население о том, что он назначен региональным оператором.

Каков будет тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в челябинском кластере, станет известно до первого июля 2018-го года. Размер тарифа определит единый тарифный орган.

«Как коммунальная услуга тариф на вывоз ТКО будет устанавливаться с учетом количества проживающих в жилье, а не с учетом квадратных метров, - пояснил Алексей Бубнов. - Если в составе жильцов квартиры произошли изменения, нужно пойти в свою управляющую компанию и обновить сведения. Если жилье пустует, то согласно федеральному законодательству тариф будет установлен по числу собственников».

В Магнитогорске для жителей многоквартирных домов тариф на вывоз ТКО сегодня составляет 87 рублей 50 копеек на одного человека, для живущих в частном секторе – 65 рублей 57 копеек на человека. По прогнозам регоператора, для обитателей челябинского кластера данный тариф по ряду причин будет выше.

К слову, в России в структуре всех отходов твердые коммунальные занимают лишь семь процентов. «Это наиболее болезненные и понятные всем жителям отходы», - заметил Алексей Бубнов.

Он подчеркнул, что печально знаменитая челябинская свалка - то, с чем городу еще предстоит бороться, возникла в результате того, что схема, существовавшая в СССР, а именно раздельный сбор отходов - пищевых и твердых, прекратила свое существование вместе с Советским Союзом.

«Даже если завтра прекратим накапливать отходы, это не переломит ситуацию. Нам необходимо возрождение раздельного сбора мусора в рамках федеральной программы. На первом этапе речь о раздельном сборе батареек и ртутьсодержащих ламп», - сказал Алексей Бубнов.

Он отметил, что сегодня при захоронении мусора отсортировывается около семи процентов всех имеющихся отходов. Задача на ближайшие два года –добиться сортировки 25-ти процентов всех ТКО и, соответственно, уменьшения отходов, подлежащих захоронению.

Отсортированное вторсырье будет направлено на переработку. Это даст дополнительные финансовые средства и впоследствии (за счет возвращения отсортированного мусора во вторичный оборот) приведет к снижению тарифа на вывоз ТКО.

Пока раздельный сбор мусора для Челябинска не актуален, потому что нет предприятий, способных перерабатывать в промышленных масштабах разные виды отходов отдельно друг от друга. Раздельный сбор мусора будет вводиться в нашем регионе с 2019-го года, для его сортировки построят специальный полигон и ряд комплексов.