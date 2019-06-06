Челябинцам предлагают решить судьбу набережной озера Смолино

В Ленинском районе Челябинска может появиться своя новая благоустроенная набережная озера Смолино. Здесь разобьют прогулочную аллею с велосипедными дорожками и интересными зонами отдыха. Последнее слово в принятии решения - за жителями.

Как рассказал сегодня, шестого июня, глава района Александр Орел, в прошлом году более 70-ти тысяч жителей приняли участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» и определили, какие общественные территории района необходимо привести в порядок. Первое место заняла «Плодушка», второе место уверенно держит набережная одного из главных водоемов Челябинска.

Фото с сайта администрации Челябинска

Высказать свою позицию по поводу благоустройства можно на региональном портале госуслуг в разделе «Активный житель 74». Все пожелания будут обязательно учтены. Опрос продлится до 30-го июня 2019-го года. В случае, если жители положительно отнесутся к разработанному МУП «Архитектурно-планировочный центр» проекту преображения набережной озера Смолино, будет благоустроено около полукилометра береговой линии. Часть работ могут провести уже в этом году, а на полную реализацию потребуется два сезона.

«Первый этап предполагает благоустройство набережной от ДК «ЧТПЗ» до конца жилых домов по улице Новороссийской в сторону монастыря. Здесь уже проведено берегоукрепление, поэтому глобальных работ не потребуется. Проектом предусмотрено создание кардинально нового прогулочного пространства шириной четыре метра с велодорожками, спортивным объектом, лавочками, урнами. Украшением и изюминкой станут солнечные часы и пергола с качелями, с которой будет открываться шикарный вид на озеро Смолино», - рассказал Александр Орел.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведут и территорию «Плодушки». Планируется, что в конечном итоге тут появится уникальное пространство для отдыха и познавательного времяпрепровождения. Здесь обустроят места для детских игр и занятий спортом, лабиринт из живой изгороди, который своей формой повторит границы Челябинской области, а в пустынной части воссоздадут крепость «Челяба» и гео-парк «Южный Урал».

«В самой дальней части «Плодушки» на сегодняшнем пустыре мы хотим воссоздать уникальный и разнообразный ландшафт нашего региона: это горы, озера и степи. Не все имеют возможность побывать во всех территориях, и мы попытаемся воспроизвести ее в миниатюре, чтобы дети приезжали сюда и знакомились с природой Южного Урала. Отдельным элементом поддержания исторической памяти станет крепость «Челяба» почти в натуральную величину, внутри которой будет возрожден быт. Получится интерактивный музей», - сообщил Александр Орел.

В этом году на благоустройство «Плодушки» выделено 37 миллионов рублей. Первой задачей стала расчистка территории, в том числе и от зеленых насаждений. Геологами ботанического сада ЧелГУ проведено комплексное обследование и есть заключение по каждому дереву. Выявлено большое количество больных и мертвых растений, кроме того, парк сильно зарос сорным ясенелистным кленом.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, сегодня «Плодушка» находится в запущенном состоянии, 40 лет здесь не проводилось никаких работ, деревья выросли и душат друг друга. Поэтому первым делом при активном участии геологов проводится санитарная очистка - от мертвых и аварийных деревьев, агрессоров и сорняков.

«Здесь выросло огромное количество шикарных молоденьких канадских кленов, которые могут украсить любую территорию. Сейчас мы предлагаем жителям города приехать и бесплатно выбрать для себя саженцы», - подчеркнул Александр Орел.

После проведения очистки территории подрядчик, победивший в аукционе, приступит к созданию тропиночной сети и обустройству освещения. Уже в этом году жители смогут прогуляться по основным аллеям будущего парка - «Центральной» и «Кленовой», ширина которых составит восемь и девять метров. Также прогулочные цветные тропинки шириной три с половиной и четыре метра обустроят по периметру всей территории.

Общая стоимость всего проекта развития «Плодушки» составляет около 350-ти миллионов рублей. При достаточном финансировании все работы по благоустройству смогут завершить за три года, после чего приступят к его дальнейшему развитию.

Помимо общественных пространств, преображение ждет 15 дворов Ленинского района. На реализацию проектов направлено 50 миллионов рублей по программе «Формирование комфортной городской среды» с условием софинансирования со стороны жителей.