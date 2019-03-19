Челябинцам расскажут, как накликать весну

В Челябинске завтра, 20 марта, состоится благотворительный кулинарный мастер-класс, посвященный Дню весеннего равноденствия. Его проведут информационный центр «Благо74» и Центр народного творчества Челябинской области.

Как отмечают организаторы, День весеннего равноденствия - это особенный праздник с многовековыми традициями. В этом году его отмечают 20 марта. День весеннего равноденствия является символом прихода тепла и завершения зимних холодов. Издавна люди в этот день устраивали пышные празднования и шумные гуляния. Накрывали на стол, проводили магические ритуалы и гадания.

Одним из древних обычаев славян является традиция выпекать из теста птичек-жаворонков. Почему именно жаворонки? Что потом нужно сделать с пернатыми из сдобного теста? Сколько названий у этого праздника? – об этом узнают участники мастер-класса.

Традицию по выпечке жаворонков поможет восстановить специалист по традиционной кухне - Наталья Яковлева. В гости к мастеру придут воспитанники приюта «Возрождения» и социально-реабилитационного центра ЧТЗ.

Кулинарный праздник состоится в 14 часов 30 минут в Центре народного творчества по адресу: улица Первой Пятилетки, 17, кабинет 202.

СПРАВКА

Весеннее равноденствие и солнцестояние наступит 20 марта в 16 часов 15 минут по Гринвичу. Этот день определяет погоду на следующие 40 дней. Если на праздник светит солнце, весна будет теплой и в ближайший месяц опасаться заморозков не нужно.