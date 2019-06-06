Челябинцев 12 июня порадуют «Многоликая Россия» и «дружный» парад

В Челябинске 12 июня состоится празднование Дня России. В этот день жителей города объединит парад дружбы народов.

Шествие начнется на площади Революции, продолжится на Кировке и завершится на площади Ярославского, где будут организованы народные гуляния «Многоликая Россия».

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в Челябинске в мире и согласии проживают 132 национальности. Ведущую роль в развитии этнического своеобразия и гармонизации межнациональных отношений в городе играют национально-культурные центры, которых на сегодняшний день насчитывается около сорока. Развивая свою самобытную культуру, язык, народные ремесла, они вносят вклад во взаимообогащение культур, укрепление в каждом чувства единой многонациональной семьи.

Парад дружбы народов - яркое, торжественное шествие представителей всех национальностей в составе общественных объединений, которое пройдет в полутора десятках областных столиц регионов и национальных республик РФ в один день - 12 июня.

Также праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут во всех парках Челябинска. Для горожан выступит джаз-оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Станислава Бережнова, самодеятельные и народные коллективы примут участие в концертных программах, в городском саду имени А.С. Пушкина пройдет фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер».