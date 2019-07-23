Самый добрый праздник

Челябинцев и гостей города приглашают на фестиваль гуманного отношения к животным
Общество
Сегодня, 18:20

В Челябинске в предстоящую субботу, 27-го июля, состоится третий ежегодный фестиваль гуманного отношения к животным. Самый добрый праздник лета пройдет в субботу, 27-го июля, в парке культуры и отдыха имени Гагарина, на главной сцене у пруда и на прилегающей территории (с десяти до 19-ти часов).

Нынешний фестиваль, как и два предыдущих, организуют объединение приютов и волонтеров города совместно с Общественной палатой Челябинской области с благородной целью - привлечения внимание горожан к проблемам безнадзорных животных и пропаганды гуманного, ответственного отношения ко всем животным в целом.

Как всегда, в рамках фестиваля пройдут выставка беспородных собак «ГАВ-шоу», выставки животных с ограниченными возможностями здоровья, конкурсы костюмов, рисунков, викторины и многое другое. Посетители смогут узнать подробнее о деятельности приютов и зоозащитных организаций Челябинска и области, взять себе домой пушистого друга или стать волонтером. Кроме того, владельцы собак смогут на месте показать своего питомца ветеринару или кинологу, получить консультацию по питанию, дрессировке, купить амуницию, сделать стрижку, заказать адресник, поставить чип и так далее.

«В этом году мы впервые проводим фестиваль в парке Гагарина, на открытой площадке, - рассказала организатор фестиваля, руководитель приюта для животных «Наш дом» Полина Прийменко. - Ждем не только гостей, которые заранее зарегистрировались, но и большой поток людей, не связанных с зоозащитой. Для этого выбрали проходимое место, где гуляют семьи с детьми. Будем рады видеть всех гостей, уверены, будет интересно».

Для всех посетителей, в том числе и четвероногих, не участвующих в конкурсах, - вход свободный. Задать все интересующие вопросы по участию в фестивале можно по телефону: 8 (351) 776-40-04.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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