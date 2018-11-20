Челябинцев кормят просрочкой

Бизнесмены Челябинска кормили горожан просрочкой. Срок годности на некоторые продукты питания закончился еще девять месяцев назад, но предприимчивые бизнесмены не убирали их из продажи.

Прокуратура Калининского района Челябинска совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку деятельности предпринимателей, реализующих продукты питания в торговых павильонах, расположенных на остановках.

В торговом комплексе, что находится на проспекте Победы, выявлены факты наличия в морозильной и холодильной витринах продуктов питания с истекшим сроком годности. Просроченными оказались мороженое, колбаса, купаты, крабовые палочки, сгущенное молоко и плавленые сырки. Просрочка срока годности указанных продуктов составила от 9 до 260 суток.

Кроме того, в реализации имелись пирожки, беляши, сосиски в тесте с отсутствием маркировки.

«По данным фактам в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение продавцом требований технических регламентов. Заявление о привлечении указанного индивидуального предпринимателя направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Также в ходе проверки выявлены факты нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности это несоблюдение условий товарного соседства, отсутствие программы производственного контроля», - сообщила старший помощник прокурора Калининского района Челябинска Светлана Якунькова.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление направлено на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Подобные нарушения были выявлены в результате проверки торгового павильона, расположенного на улице Героев Танкограда. Там торговали просроченными консервами и мороженым. На бизнесмена также заведены административные дела.

Рассмотрение вышеуказанных актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.