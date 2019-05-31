Челябинцев, которые не платят за тепло и горячую воду, будут судить

Долги, накопленные челябинцами за отопление и горячее водоснабжение перед АО «УСТЭК-Челябинск», будут взысканы с неплательщиков в судебном порядке.

Собственники квартир, находящиеся на прямых расчетах с единой теплоснабжающей организацией, с начала 2019-го года задолжали 772 миллиона рублей. Горожане, рассчитывающиеся с АО «УСТЭК-Челябинск» через УК и ТСЖ, - 73 миллиона.

Общая сумма задолженности за потребленные тепловые ресурсы на 27-е мая составила 1 миллиард 147 миллионов рублей, из них 74 процента - долги населения. Данная цифра сопоставима со стоимостью ремонтной кампании 2019-го года. На ремонт магистралей, котельных, центральных тепловых пунктов и иные виды работ, направленных на бесперебойную работу системы теплоснабжения Челябинска в зоне 01, в АО «УСТЭК-Челябинск» запланировано потратить около 1 миллиарда 80 миллионов рублей.

Долги населения создают угрозу энергобезопасности города и могут поставить под удар не только плановые, но и аварийные ремонты тепловых сетей. Для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, энергетики будут применять к должникам все законные меры по взысканию дебиторской задолженности.

Согласно данным АО «УСТЭК-Челябинск», около 54-х тысяч собственников квартир в 2019-м году ни разу не платили ни за тепло, ни за горячее водоснабжение. При этом услуги по теплоснабжению получали в полном объеме. Именно эти лицевые счета будут первыми в списке на взыскание. В арсенале теплоснабжающей организации большой перечень инструментов, предусмотренных законодательством РФ.

Жилищный кодекс РФ регламентирует сроки оплаты потребленных населением ресурсов и коммунальных услуг - делать это необходимо до десятого числа месяца, следующего за расчетным.

Платить вовремя выгодно, прежде всего, самому потребителю, ведь, начиная с 31 дня просрочки платежа, собственнику начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, с момента установленного срока оплаты. По истечении двух месяцев у теплоснабжающей организации есть право подать на должника в суд. Обычно такая процедура занимает не более месяца. Получив судебный приказ, компания передает его в банки и в службу судебных приставов. Деньги - сумма долга, пеня и госпошлина будут списаны со счета должника в автоматическом порядке. Кроме того, служба судебных приставов вправе арестовать счета должника или ограничить сделки по регистрации авто и недвижимости, запретить выезд за границу.

АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендует своим потребителям соблюдать установленные законодательством сроки и не копить долги.

С начислениями за потребленную тепловую энергию можно ознакомиться в «Личном кабинете для жителей многоквартирных и жилых домов» АО «УСТЭК-Челябинск», где содержится вся необходимая для совершения оплаты информация. У потребителя есть возможность провести платеж даже в том случае, если квитанция была утеряна.

К интерфейсу личного кабинета подключен платежный интернет-сервис. Достаточно ввести номер карты и оплатить нужную услугу. Особенно важно, что сделать это можно с карты любого банка и без комиссии.Провести оплату также можно в пунктах системы «Город», в отделениях Сбербанка, Челябинвестбанка, Челиндбанка и Почты России.