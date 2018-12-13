Челябинцев накормят пельменями

В Челябинске откроется большой гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».

Правительство Челябинской области проведет очередной фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Седьмой пельменный праздник Южного Урала примет своих дорогих гостей 15 декабря в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина. Организаторы ожидают более пяти тысяч человек.

«Мы постарались обеспечить участие в фестивале ведущих производителей продовольствия Челябинской области из числа малых форм хозяйствования, —Это фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые занимаются мясным животноводством, производят различные мясные полуфабрикаты, в том числе, конечно, пельмени. Их на фестивале будет представлено огромное количество. Разнообразие пельменной продукции, в частности, свидетельствует о том, что фермерские хозяйства в Челябинской области развиваются, в том числе благодаря эффективной государственной поддержке. Только за 9 месяцев текущего года на выплату субсидий малым формам хозяйствования на селе министерство направило более 460 миллионов рублей по различным направлениям», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Раевский.

В программе фольклорно-гастрономического фестиваля наряду с масштабной народной дегустацией свежесваренных пельменей, — народные гуляния, хороводы, песни, а также игры и богатырские забавы с весёлым участием сказочных скоморохов. Торговые ряды откроются в 10 часов, у каждого района-участника будет отдельная выставочная экспозиция.

Большой фольклорный концерт начнётся в 12 часов на главной сцене парка Гагарина, челябинцев поприветствуют представители областного правительства, затем начнутся мероприятия фестиваля. Будет сформировано народное жюри, которое определит самые вкусные пельмени. Лучшая марка пельменей получит звание «Народный пельмень».

Свою продукцию на фестивале представят фермерские хозяйства из Агаповского, Аргаяшского, Варненского, Красноармейского, Сосновского, Чебаркульского и других муниципальных районов Челябинской области. В числе участников — известные изготовители пельменей: руководитель сельскохозяйственного кооператива «Бурёнка» из Чебаркульского района Дина Муратова, индивидуальный предприниматель Андрей Овсянников из Кизильского района, кооператив «Уральское подворье» из Агаповского района, — всего более двадцати пяти производителей пельменной продукции. Кроме пельменей, гостям фестиваля будет представлена мясная и колбасная продукция, сыры, мёд, хлебобулочные изделия и другие продукты южноуральского производства.

Фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» проводится в седьмой раз. В предыдущем году свою продукцию предлагали посетителям 25 производителей пельменей и вареников и 19 фермерских хозяйств Челябинской области, мероприятие посетили более пяти тысяч человек.