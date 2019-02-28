Челябинцев научат отличать натуральные пищевые ароматизаторы от «химии»

Челябинцев научат отличать натуральные ароматизаторы в продуктах от химических. Открытая лекция состоится в предстоящее воскресенье, третьего марта, в ЧелГУ.

Кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и вычислительной химии химического факультета вуза Александр Кимяшов расскажет обо всем, что касается пищевых ароматизаторов, которые встречаются часто, едва ли не в каждом продукте.

Для чего производители добавляют ароматизаторы в пищу? За счет чего меняются вкус и аромат нашей еды? Натуральные, идентичные натуральным и искусственные ароматизаторы - чем они отличаются? Несут ли они вред для организма? - обо всем этом узнают гости лекции «Воскресного университета».

Лекция начнется в 11 часов во втором корпусе ЧелГУ (улица Молодогвардейцев, 70-Б, аудитория 321). Занятие бесплатное, вход свободный, отмечают в пресс-службе ЧелГУ.