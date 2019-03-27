Челябинцев не волнуют курсы колебания валют

Более чем у половины челябинцев нет интереса к обменному курсу рубля по отношению к доллару.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС поинтересовались у челябинцев, следят ли они за курсом рубля по отношению к доллару и выяснили, что наблюдающих за курсом горожан оказались довольно много – около половины опрошенных.

Следят за курсом рубля по отношению к доллару 42% респондентов. Чаще эту оценочную позицию выбирают мужчины, респонденты в возрасте 18-30 лет, имеющие высшее образование.

Большинство опрошенных (56%) признались, что не следят за курсом рубля по отношению к доллару. Так, как правило, отвечали женщины, респонденты старше 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по роду занятий – неработающие пенсионеры, а также жители города с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Опрос зафиксировал, что более половины челябинцев не следят за курсом рубля по отношению к доллару. Видимо, они разделяют мнение о том, что, если человек получает зарплату в рублях и не собирается из этой страны уезжать, ему нет совершенно никакой разницы, каким будет курс.

Вместе с тем, в Челябинске достаточно много тех, кто следит за курсом рубля по отношению к доллару, ведь когда человек планирует дорогие покупки или затраты, следить за динамикой изменений соотношений курсов разных денежных единиц между собой совершенно правильно и оправданно.