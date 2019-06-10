Челябинцев предупредили о прекращении движения по улице Красного Урала
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Красного Урала (на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта) в Курчатовском районе. Водителей просят следовать схемам объезда и заранее планировать свой маршрут.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением капитального ремонта участка теплотрассы. Движение должно возобновиться с 25-го июля.
ООО СК «Геострой», которое будет производить ремонтные работы, обещает восстановить нарушенное благоустройство до девятого августа.