Челябинцев предупреждают об отключении телеканалов и радио

Челябинцев в период с четвертого марта по пятое апреля ждут кратковременные перерывы в трансляции телерадиоканалов. В это время городскую телебашню будут готовить к покраске и подсветке. После проведения работ она станет украшением города.

Как сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области, подсветка телебашни проводится по поручению губернатора Бориса Дубровского в рамках мероприятий по преображению городской среды. Работы должны быть завершены до конца 2019 года.

Покраска башни высотой 196 метров ожидается весной, декоративная подсветка украсит ее осенью. Подготовительные работы начнутся уже со следующей недели. Будет проведен демонтаж неиспользуемых металлоконструкций башни, которые мешают размещению подсветки. В соответствии с техникой безопасности приемо-передающее оборудование будет временно отключено на период проведения работ.

Белый шум на телеканалах «Петербург- 5 канал» и «ЧЕ», а также отсутствие сигнала 11 радиостанций - «Love радио» (94,6 МГц), «Комсомольская правда» (95,3 МГц), «Интерволна» (66,74 МГц), «L-радио» (104,9 МГц), «Радио 7» (105,4 МГц), «Дети FM» (96,8 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Радио Спорт» (102,4МГц), «Наше радио» (103,5 МГц), «Русское радио» (104,1 МГц), «Дача» (98,7 МГц) – в будние дни будут кратковременными:

- с 4 по 7 марта, с 11 по 15 марта с 08:00 до 15:00 по московскому времени - общей продолжительностью не более 22 часов;

- с 18 по 22 марта с 08:00 до 15:00 по московскому времени - общей продолжительностью не более трех часов;

- с 25 по 29 марта с 08:00 до 15:00 по московскому времени - общей продолжительностью не более трех часов;

- с 1 по 5 апреля с 08:00 до 15:00 по московскому времени - общей продолжительностью не более трех часов.

Помимо Челябинска, кратковременные перерывы вещания могут наблюдать жители близлежащих к областной столице поселений (в радиусе 25 километров - в отношении ТВ-программ и 57 километров - для радио).

Как отмечают в министерстве информационных технологий и связи Челябинской области, подсветка телевизионной башни - это не только гарантия безопасных полетов. Подсветка телебашен является визитной карточкой многих городов мира. Так, к числу наиболее красивых башен - с точки зрения подсветки - можно отнести Tokyo Skytree (Япония), Canton Tower (КНР), CN Tower (Канада), Останкинская телебашня (Россия), Menara KL (Малайзия), The Gerbrandy Tower (Нидерланды).