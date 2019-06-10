Челябинцев приглашают к голосованию за цвет новых автобусов

Челябинцам дали неделю на то, чтобы определиться с цветом нового экологичного общественного транспорта (глава региона Алексей Текслер выделил из областного бюджета 765 миллионов рублей на приобретение 65-ти низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе).

Новая техника должна прийти в столицу Южного Урала в сентябре-октябре этого года, о чем сегодня, десятого июня, заявил начальник челябинского управления транспорта Максим Кичеев.

Голосование началось сегодня, десятого июня, и продлится до 16-го июня включительно, сообщает пресс-служба городской администрации. Оно проходит при поддержке министерства экономического развития Челябинской области.

В скором времени в столице Южного Урала будет реализован проект «Умный транспорт», который станет удобным для пассажиров и безопасным для экологии. Проект предполагает покупку автобусов на компримированном и сжиженном природном газе и реконструкцию сопутствующей инфраструктуры: остановок и заправок.

«Жители региона не должны оставаться в стороне перед грядущими изменениями, сегодня каждый может выбрать фирменный цвет для транспорта», - подчеркнул исполняющий обязанности министра экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Чтобы выбранный цвет соответствовал техническим, погодным и визуальным характеристикам, горожанам на выбор предложены белый, красный, желтый, синий, зеленый и оранжевый цвета. Палитра определена опрошенными экспертами в области дорожной инфраструктуры, градостроительства и благоустройства городской среды.

Участие в голосовании – это еще и приятная возможность стать победителем в розыгрыше нового вида транспортных развлечений. Один из жителей, принявших участие в опросе, станет победителем и выиграет party-bus - первую поездку-экскурсию на новом экологичном автобусе для себя и друзей.