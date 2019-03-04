Челябинцев приглашают на Масленицу

Девятого марта в городском саду имени Пушкина пройдет празднование «Широкой Масленицы-2019». В этом году мероприятие посвящено Году театра, который проходит в России.

В этом году в Масленице примут участие русские и славянские национально-культурные объединения региона, жители города и области. Тема празднования Масленицы этого года - «По сказочному велению». Гостей праздника ждет хроника семейной жизни Марьи - Царевны и Емели 10 лет спустя. Кто прав в споре между супругами? Кого поддержать? Все желающие станут наблюдателями и участниками этого театрализованного представления. Персонажи народной сказки проведут состязания и конкурсы, веселые игры. Смельчаков ждут розыгрыши от Тимофея Пряникова и веселые игры от Гулены Чайниковны. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.

Завзятых кулинаров и поваров ждет конкурс блинов «Блинная фантазия». Это хорошая возможность приобщать всех желающих к нашей многовековой культуре и традициям приготовления блюд русской национальной кухни. Жюри конкурса будет оценивать оригинальную форму, интересные и новые рецепты выпекания русских блинов.

Победителей будут выбирать по следующим номинациям: «Блины из поколения в поколение», «Театральные фантазии на тему блинов», «Лучший блинный мастер», «Театр и блины». Русский культурный центр «Хоровод» готовит несколько мастер-классов по плетению старинного крученого пояса, обрядовых кукол, ткачестве на берде, дёрганцев из трех нитей, а также плетение и изготовление корзин и бус.

«Сотрудники полиции Челябинска обеспечат общественный порядок в дни проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний на территории областного центра», - сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

В финале празднования вместе с чучелом Масленицы сожгут мешок проблем и пороков. На протяжении всего праздника он будет у скомороха. Каждый желающий сможет написать все, от чего хочет избавиться в этом году, и бросить в этот мешок.