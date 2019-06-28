Челябинцев приглашают на субботнюю диспансеризацию

Врачи челябинской городской больницы №9 призывают горожан посвятить выходной день своему здоровью и завтра, 29-го июня, пройти диспансеризацию. День открытых дверей персонал ГКБ-9 организовал для удобства горожан, занятых в будни.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, основная цель обследований - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и преждевременной смертности (болезни системы кровообращения, онкология, сахарный диабет, болезни легких).

Диспансеризация проводится бесплатно в городской поликлинике по месту жительства один раз в три года для лиц в возрасте: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет (исполняется в текущем году). Для челябинцев в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно.

В ходе диспансеризации будет заполнена медицинская анкета, измерены рост, вес, артериальное давление, взяты анализы крови на сахар и холестерин, есть возможность узнать ВИЧ-статус. Также предусмотрены обследования: ФОГ, ЭКГ (с 35-ти лет), маммография (с 40 до 65 лет раз в два года, старше 65 лет - ежегодно) и ФГС (в 45 лет).

Для прохождения обследования по субботам необходимо обращаться к дежурному терапевту поликлиники ГКБ № 9 (улица 5-ая Электровозная, 5) с восьми до 14 часов.

По субботам в ГКБ №9 организована работа кабинета ФОГ с восьми до 13 часов. Маммограф работает в первую субботу месяца с восьми до 14 часов в Дни открытых дверей. С осени маммографию можно будет проходить каждую субботу.

Сэкономить время на приеме можно благодаря заранее заполненной и распечатанной анкете по диспансеризации на сайте «Система автоматизации диспансеризации и профилактических осмотров».