Челябинцев приглашают прийти в областной архив и войти в историю

В Челябинске завтра, 12 марта, в полдень в областном архиве состоится традиционная акция «Пополни Историю». В этот день жители города и региона могут приносить документы и различные предметы в дар архиву.

«Благодаря нашим землякам история Челябинской области пополняется уникальными фотографиями начала XX века, предметами быта, значками, сувенирами, произведениями декоративно-прикладного искусства. Таким образом, официальная история ежегодно дополняется бытовой, повседневной историей, интерес к которой в последнее время стремительно растет. В этот день прийти в архив и «войти в историю» может каждый житель», - отмечает главный археограф областного архива Галина Кибиткина.

По ее словам, 12-го марта по адресу: Свердловский проспект, 30-А состоится и подведение итогов акции «Пополни Историю», объявленной редакцией газеты «Аргументы и факты». Все участники акции получат призы и памятные подарки от архива. В 12 часов 30 минут состоится открытие фотовыставки «Советский быт. Южный Урал. 1920-1960».

В этот день гости архива смогут посетить архивохранилище древних документов, познакомиться с документами, названия которых давно вышли из употребления: метрическими книгами, клировыми, исповедальными ведомостями, брачными обысками и другими уникальными документами. Желающие могут получить профессиональную консультацию по составлению родословного древа, поучаствовать в экскурсии по выставке «Челяба. Путешествие в прошлое».

Свой профессиональный праздник - День архивов – архивисты России отмечали вчера, десятого марта. В этот день (по новому стилю) в 1720 году вышел в свет Генеральный регламент, написанный Петром Первым собственноручно и определивший основы государственной службы. В документе архив впервые назвали «структурой для хранения и «приискания» нужных дел».

Вот уже 15 лет по случаю этого праздника архивисты России открывают двери архивов для всех желающих приобщиться к истории и стать ее частью.