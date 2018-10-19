Челябинцев приглашают вспомнить юность комсомольскую

В Челябинске открывается выставка «Комсомол – моя судьба», посвященная столетию со дня образования комсомола. Экспозиция в государственном историческом музее Южного Урала – уникальные предметы, документы и фотографии - расскажет о ярких страницах всесоюзного значения, написанных на нашей земле.

Многие улицы, площади и памятники Челябинска названы в честь героев-комсомольцев первых революционных лет. Выставка напомнит б этих именах.

Как отмечают в музее, раздел о Великой Отечественной войне расскажет о челябинских комсомольцах: и о тех, кто ушел на фронт, иногда прямо со школьной скамьи, и о тех, кто перевыполнял нормы на заводах и трудился в колхозах.

«Вторая половина ХХ века - великие стройки и поднятая целина, романтика стройотрядов, достижения в культуре и спорте. Кто знает, может быть в юных лицах на старых фотоснимках зрители узнают и себя?» - отмечают организаторы.

Выставка откроется 23 октября в 14 часов.

Фото предоставлено музеем