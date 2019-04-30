Челябинцев призывают подключиться к разработке дизайна для автобусов Челябинска

Министерством экологии Челябинской области объявило конкурс среди населения «Хочу раскрасить эко-автобус» по разработке дизайн-макета для новых единиц общественного транспорта города Челябинска, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.

Основными задачами конкурса являются привлечение внимания к экологическим проблемам широких слоев населения, формирование потребности у граждан в соблюдении экологических норм, осознание факта собственной ответственности за сохранение ресурсов планеты, формирование открытой площадки для диалога органов государственной власти и граждан по вопросам экологии, содействие и поддержка творческой активности профессионалов и любителей по созданию социальной рекламы экологической тематики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

Принять участие в Конкурсе смогут все желающие, без ограничения возраста и профессиональной принадлежности, в том числе учащиеся, студенты, молодежные объединения и творческие студии.

Состязание проводится по двум возрастным категориям: моложе 18 лет и старше 18 лет, а также двум номинациям: «Лучшая идея дизайн-макета» и «Лучший дизайн-макет с художественной точки зрения». Конкурсная работа должна представлять собой актуальную идею улучшения экологии и отображать следующие темы: особо охраняемые природные территории; проблемы, перспективы развития; сохранение разнообразия флоры и фауны родного края; мотивация участия населения в раздельном сборе и утилизации твердых коммунальных отходов; сохранение водных объектов; повышение экологической ответственности населения; волонтерское движение по сохранению и защите окружающей среды.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по форме, опубликованной на сайте министерства