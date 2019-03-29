Челябинцев просят выбрать улицы, которые, по их мнению, надо ремонтировать в первую очередь

В Челябинске начался публичный опрос жителей на тему дорожного ремонта. Горожанам предлагается выбрать улицу, ремонта которой они ждут больше всего.

Опрос проводит челябинская группа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги на 2019-2024 годы». Последний день голосования - 24 апреля (голоса перестанут принимать в 14 часов).

Среди предлагаемых улиц - Дарвина (строительство транспортной развязки + реконструкция улицы и перекрестка); Новоградский проспект (от проспекта Героя России Евгения Родионова до границы города); Доватора (от Воровского до Степана Разина) и Худякова (от Воровского до Университетской Набережной); Чичерина (от Университетской Набережной до Салавата Юлаева); Хлебозаводская (от Морской до ул. Северный луч) и Северный луч (от Хлебозаводской до Свердловского тракта и от Героев Танкограда до Хлебозаводской); Коммуны (от переулка Институтский 2-й до III Интернационала); Сони Кривой (от Лесопарковой до Воровского); Энгельса (от Курчатова до Худякова) и Курчатова (от Энгельса до Воровского); Дзержинского (от Отечественной до Гагарина); Свободы (от проспекта Ленина до Российской).

Голосование началось вчера, 27 марта. Уже определились первые лидеры. На первом месте находится улица Дарвина (31 процент голосов), на втором - Сони Кривой (24 процента), на третьем - Доватора (20,69 процента).

В комментариях подписчики группы указывают свои варианты.

«Румянцева отремонтируйте, ездить вообще невозможно. Каждый год ямы заливают, а толку ноль, она вся убита! И Черкасскую!» - написала челябинка по имени Татьяна.

«Дороги Челябинской области» незамедлительно откликнулись на данное сообщение, ответив горожанке, что ее обращение направлено в управление дорожного хозяйства администрации Челябинска и что о результатах ей сообщат позднее.

Кроме того, жители мегаполиса обращают внимание авторов опроса на мост в Ленинский район; на «безумно плачевное состояние улицы Сормовской» (двигаясь по этой улице на легковом автомобиле, якобы нужно проявляться чудеса вождения, чтобы не повредить кузов и подвеску); на участок улицы Гранитной (от Энергетиков до Дзержинского), который, по мнению автомобилистов, также находится в удручающим состоянии.