Челябинцы изнывают от жары в своих квартирах
В Челябинске официально объявлено о завершении отопительного сезона с пятого мая. Но батареи в квартирах многих горожан по-прежнему горячие.
Распоряжение о прекращении отопительного сезона с пятого мая глава города Владимир Елистратов подписал еще третьего числа.
Согласно распоряжению, все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.
Отопление отключать начали, но не во всех домах. Многие горожане жалуются, что батареи не только не остыли, но стали еще горячей. Чтобы спастись от жары, людям приходиться открывать все окна. Нужно немножко потерпеть. В ближайшие дни коммунальные службы города выполнят все необходимые мероприятия по переходу на летнюю схему эксплуатации объектов теплоснабжения.