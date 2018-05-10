Челябинцы каждые выходные смогут проверить здоровье на площади Революции

В Челябинске на площади Революции с 12 мая по 3 июня каждые выходные будет работать интерактивная площадка «Территория здоровья», где горожане смогут пройти обследования и получить консультации врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, в субботу и воскресенье с 10 до 14 часов можно будет бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Помимо этого, врачи дадут необходимые рекомендации для улучшения здоровья жителей региона. А также каждый желающий сможет принять участие в викторинах, посвященных здоровому образу жизни, и получить призы.

Помимо этого, каждый уикенд будет посвящен определенной тематике. Так, в ближайшую субботу, 12 мая, в рамках работы «Территории здоровья» пройдет донорская акция. Желающим сдать кровь необходимо иметь при себе паспорт. Мобильный пункт забора донорской крови будет работать с 9 до 12 часов. В воскресенье, 13 мая, пройдет акция «Цифры здоровья», в рамках которой научат измерять артериальное давление и дадут рекомендации от кардиолога.

19 мая пройдет акция «Женское здоровье», где челябинки смогут сделать мамографию и получить рекомендации дерматолога. 20 мая - День памяти умерших от СПИДа. В этот день проведет консультации врача-инфекциониста.

26 мая состоится День защиты щитовидной железы. Челябинцы смогут получить рекомендации эндокринолога. 27 мая - День здоровых глаз.

2 июня - День защиты детей, пройдут консультации педиатра, ортопеда, эндокринолога. 3 июня состоится акция «здоровый Челябинск».