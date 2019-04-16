Челябинцы могут стать героями шоу «Последний герой»

Телеканал ТВ-3 приглашает челябинцев на кастинг шоу «Последний герой». Собеседования со всеми желающими состоятся 20 апреля.

Целый месяц мы следили за тем, как в проекте «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» звёзды выживали в диких джунглях – голодали, боролись со стихией и проходили различные испытания. Смогут ли телезрители справиться с этими задачами? В продолжении «Последнего героя» канал ТВ-3 возвращает оригинальный формат проекта – теперь героем шоу сможет стать каждый.

Кастинг пройдет по адресу Ст. Разина, 4, 8 этаж, офис 808 с 10:00 до 17:00.

С собой достаточно взять только паспорт РФ. Анкету участника можно посмотреть на официальном сайте телеканала ТВ-3.

Для справки: «Последний герой» – российская версия популярного во всём мире формата. Существует больше 40 локальных версий, созданных по официальной франшизе, которые выходили в эфир более чем в 60 странах мира. В России шоу впервые появилось на экранах в 2001 году на Первом канале. Его ведущим был Сергей Бодров-младший. В эфире ТВ-3 шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» стартовало 2 марта 2019 года – ровно через десять лет после окончания предыдущего шестого сезона. Ведущей программы стала Яна Троянова, а среди участников оказались Артур Смольянинов, Ирина Безрукова, Пахом, Юлия Александрова и другие знаменитости.