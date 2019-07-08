Челябинцы на Всемирных Играх записали видеопослание пациентам областного детского онкоцентра

Во вторник, 9 июля, в аэропорту Челябинска приземлится самолёт с делегацией детей - участников Всемирных Игр победителей.

Всемирные детские игры победителей - это спортивные соревнования среди детей, перенесших онкологические заболевания. Десятые, юбилейные Игры победителей открылись 3 июля 2019 года в московском ЦСКА. Соревнования проходили с 4 по 6 июля. В спортивном празднике приняли участие10 ребят в возрасте от 7 до 17 лет со всей Челябинской области. В этом году спортсмены заработали 8 медалей, 4 из них - золотые, рассказали в фонде "Искорка".

У 16-летнего Дениса Рохмистрова из Копейска два золота - в лёгкой атлетике и шахматах. Восьмилетний Дмитрий Воропаев из Магнитогорска тоже с двумя медалями: золото в плавании и серебро в шахматах.

Ещё один магнитогорец, 9-летний Михаил Бахрах, занял со своей командой второе место в футболе.

Из Челябинска - три медалиста: 16-летний Кирилл Фоменков занял первое место в стрельбе. Серебро у 8-летней Полины Бабушкиной и бронза у 7-летнего Ярослава Дектярева - оба добились успеха в футболе.

На церемонии награждения ребята красиво взбегали на сцену и на пьедестал с развевающимся за плечами флагом Челябинской области.

Вчера на Красной площади дети и родители записали видеообращение фонду «Искорка» и всем, кто помог организовать поездку: «Закончилось наше волшебное путешествие. Челябинск, жди нас домой, усталых и счастливых. Мы благодарим «Искорку» за эти незабываемые московские каникулы».

А сегодня на Южный Урал пришло ещё более трогательное послание от победителей. Участники Всемирных игр направили видеообращение в адрес онкобольных детей, которые сейчас проходят лечение в онкоцентре Челябинской областной детской больницы: «Я, Рохмистров Денис, в больницах я провел около полутора лет. И всегда мечтал попасть на Игры победителей и получить золотую медаль. И вот я здесь - и у меня две золотых медали. Верьте в себя!».

«Главное, здоровья», «И стойкости!», «У вас тоже все получится», - добавляют в видеокамеру другие дети уже наперебой.