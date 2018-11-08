Челябинцы назвали равнодушие самой непривлекательной чертой горожан

Специалисты лаборатория прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС выяснили у горожан, какие, по их мнению, самые непривлекательные черты в большей степени присущи челябинцам.

Самым распространённой нелестной характеристикой для жителей Челябинска стала «равнодушие к проблемам окружающих», этот вариант ответа выбрали 39% респондентов, чаще всего эту позицию отмечали неработающие пенсионеры и те, чей уровень материальной обеспеченности ниже среднего.

На втором месте по упоминаемости идут озлобленность, чёрствость, грубость (36,3%). В составе группы респондентов, выбравших этот вариант ответа – челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности, по роду занятий – наёмные работники

Более чем каждый третий опрошенный назвал такую черту челябинцев как конфликтность (34%) Чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска молодые респонденты, в возрасте от 18 до 30 лет.

На четвёртом месте такая черта характера как лень (33,8%). Интересно, что самая упоминаемая положительная характеристика горожан – трудолюбие (41,0%). Но, как видим, далеко не все считают жителей Челябинска трудолюбивыми. Ленивыми челябинцев, как правило, называют женщины, респонденты среднего возраста, по роду занятий – наёмные работники.

Замыкает топ-5 непривлекательных черт характера челябинцев, по мнению респондентов, безынициативность, которую назвал более чем каждый пятый респондент (22,3%). Этот вариант ответа выбирали, в большинстве своём, индивидуальные предприниматели и руководители организаций, которым, как известно, инициативность более чем свойственна.

Каждый пятый горожанин (21,3%) назвал челябинцев пессимистами, чаще это делали женщины, и респонденты со средним уровнем доходов. Напомним, что 38,0% опрошенных назвали оптимизм в качестве наиболее привлекательной черты характера жителей Челябинска.

Более чем каждый десятый опрошенный в ряду отрицательных черт характера выделяет лживость (14,5%). Чаще так отвечают мужчины, молодёжь и те, кто имеет уровень материальной обеспеченности выше среднего.

Интересно, что об отсутствии чувства юмора у жителей Челябинска сказали лишь 6,8%, а вот то, что в Челябинске живут люди с хорошим чувством юмора, мы зафиксировали в ходе опроса про положительные черты характера, ведь именно эта позиция была в тройке лидеров по упоминаемости, отличное чувство юмора у горожан отмечали практически каждый третий респондент (32%).