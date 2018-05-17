Челябинцы недовольны ценами на жилье. А ведь еще месяц назад областной центр был в топ-15 городов России с самым доступными ценами.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС выяснили, как челябинцы оценивают ценовую доступность жилья в региональном центре.

Оценочной позицией «скорее хорошо» оценивают ценовую доступность жилья в городе Челябинске более, чем каждый третий опрошенный (34,1%). Так чаще отвечают мужчины, респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности.

Большинство горожан (48,9%) выбирают для характеристики ценовой доступности жилья вариант ответа «скорее плохо». Как правило, данной позиции придерживаются жители города, с крайне низким уровнем материальной обеспеченности, а также те, кто имеет среднее общее, специальное и неполное высшее образование.

Среди 17% затруднившихся с ответом горожан чаще представлены жители города в возрасте старше 50 лет. Видимо, это та категория населения, для которой вопрос ценовой доступности жилья не является актуальным в настоящее время.

Буквально месяц назад аналитики ЦИАН провели исследование, проанализировав средние цены на жилье и среднемесячную зарплату в крупных городах России и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру, при условии, что весь доход будет откладываться на приобретение жилья. В топ-15 городов России с самым доступным жильем попал и Челябинск.