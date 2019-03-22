Челябинцы о качестве продуктов питания

Каждый пятый житель областного центра не в восторге от того, что ему приходиться покупать в продовольственных магазинах. Многие связывают с ухудшение качества с введением эмбарго.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить довольны ли челябинцы качеством продовольственных товаров и попросили горожан ответить на вопрос: «На Ваш Взгляд, как изменилось качество продовольственных товаров по сравнению с тем, что было 5 лет назад?».

Практически каждый пятый горожанин, принявший участие в опросе (18%), считает, что за последние пять лет качество продовольственных товаров улучшилось.

О том, что качество продовольственных товаров не изменилось за прошедшие пять лет, говорят 29,3% респондентов.

Большинство опрошенных (43,5%) придерживаются мнения, что за прошедшие пять лет качество продуктов изменилось в худшую сторону.

Очень часто ухудшение качества продовольственных товаров связывают с введением санкций и продуктового эмбарго. По данным исследований компании «Ромир», после введения продуктового эмбарго россияне больше всего жалуются на снижение качества сыров, фруктов и рыбы. А вот качество овощей, по их мнению, улучшилось.

Выяснилось, что в результате введения контрсанкций только четверть опрошенных ощутили на себе нехватку каких-либо продуктов. А 76% респондентов заявили, что отсутствие на прилавках ряда продтоваров из стран, присоединившихся к санкциям против России, их не волнует.

Но, при этом, качеством продуктов, заменивших санкционные, оказалась недовольна почти половина опрошенных – 45%. О том, что качество продовольствия, поступившего в рамках импортозамещения, их устраивает, заявили 55%.

(Ухудшение качества продовольственных товаров, на которое указывает часть опрошенных, может быть связано и с тем, что производители в целях экономии и удержания цен стали жертвовать качеством.