Челябинцы об Алексее Текслере: Поживем - увидим

Челябинцы рассказали социологам о первом впечатлении, которое произвел на них временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер.

«Данные нашего социологического опроса говорят о том, что задачу произвести хорошее первое впечатление на население регионального центра Алексей Текслер решил достаточно успешно», - отмечают авторы исследования - социологи челябинского филиала РАНХиГС.

Так, практически каждый третий челябинец (33,1 процента) ответил, что врио губернатора Челябинской области произвел на него положительное впечатление. Как правило, так отвечали женщины в возрасте 45-59-ти лет и старше 60-ти лет, по роду занятий - это в основном горожане, работающие по найму на частных предприятиях и неработающие пенсионеры.

У 38,1 процента респондентов впечатление пока не сформировалось, поскольку срок пребывания Алексея Текслера в должности - лишь два месяца, а на момент проведения опроса он был еще меньше. Чаще о несформированном впечатлении говорили мужчины, горожане с общим средним, специальным и неоконченным высшим образованием, по роду занятий - неработающие пенсионеры.

О нейтральных эмоциях по отношению к Алексею Текслеру сказали 14,4 процента опрошенных. Как правило, этот вариант ответа выбирали женщины, респонденты 25-44 лет, по роду занятий - работающие по найму на частных предприятиях и челябинцы, имеющие средний и ниже среднего уровень достатка.

Отрицательное впечатление врио губернатора Алексей Текслер произвел лишь на 3,7 процента горожан, что не является статистически значимой цифрой, поскольку меньше размера статистической погрешности данных.

Как отмечают авторы опроса, в известной фразе, авторство которой приписывают Коко Шанель, говорится: «У вас не будет второго шанса, произвести первое впечатление». Практика показывает, что это действительно так.