Челябинцы предлагают Тефтелеву подыскать для часовни более походящее место

Участники публичных слушаний, темой которых стало обсуждение идеи строительства часовни напротив главного корпуса ЮУрГУ в Челябинске, пришли к общему мнению: идея не самая лучшая.

На имя главы города Евгения Тефтелева подготовлено обращение, где приведены шесть ключевых тезисов, сформированных коллективно вчера, 18 октября, на слушаниях в администрации Центрального района.

Челябинский урбанист Лев Владов опубликовал их в своем сообществе ВКонтакте:

- Горожане не протестуют против церкви. Им не нравится сама идея капитального строительства в сквере. Если бы это был объект другого назначения, они бы так же были против его строительства.

- Жители, которые одобряют строительство храма, не настаивают на его возведении именно в сквере. Они хотят иметь возможность ходить на богослужения рядом с домом. Некоторые говорят, что им нравится идея построить храм, но они против того, чтобы он был в сквере.

- Представители епархии согласны с тем, что появление храма в сквере немного изменит концепцию общественного пространства, и называют «более интересным» предложение найти другой участок для строительства также рядом с ЮУрГУ, но не в таком знаковом для горожан месте. Хуже всего, если строительство храма посеет раздор в обществе.

- Предполагаемый размер храма с внутренней площадью менее 50 квадратных метров не сможет стать вместительным местом, удобным для богослужений. Пришедшие горожане, голосующие за строительство, хотят иметь возможность именно полноценно посещать службы и совершать таинства, а не «возможность поставить свечку».

- Участники обсуждения единогласно одобрили идею поиска нового места для храма рядом с ЮУрГУ, но не на таком важном с градостроительной точки зрения месте, как сквер вдоль улицы Тернопольской, и готовы поддержать новый проект.

- Священнослужители и будущие прихожане согласны с тем, что полноценный храм более предпочтителен, чем маленький храм, но в красивом месте.

В публичных слушаниях принимали участие секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков, будущий настоятель будущего храма отец Олег Бушуев, главный архитектор города Николай Ющенко, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, преподаватели и студенты ЮУрГУ, жители района.

Дискуссия была продолжительной, но проходила в спокойной обстановке – не так, как 11 октября, когда публичные слушания из-за накала страстей было решено прервать и перенести обсуждение проекта строительства часовни возле вуза на закрытое заседание комиссии по градостроительству.

«Прошу вас учесть итоги открытого публичного обсуждения при принятии решения по проекту и посодействовать в поиске альтернативного места для храма», - обратился Лев Владов от лица города к его главе Евгению Тефтелеву.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», идея строительства часовни в сквере у стен ЮУрГУ вызвала общественный резонанс. Студенты выступали категорически против появления на месте заброшенного фонтана православной часовни. Их активно поддерживал известный челябинский краевед Юрий Латышев, уверенный, что неокрепшим умам близость религиозного учреждения на пользу не пойдет.

На площадке change.org была размещена петиция против строительства часовни, собравшая несколько тысяч голосов. Ее авторы призывали вернуть скверу фонтан.