Челябинцы примут участие в траурном митинге на месте Ашинской катастрофы

Завтра, четвертого июня, состоится траурный митинг, посвященный 30-летию Ашинской трагедии. В нем примут участие родственники погибших челябинцев

Сегодня, третьего июня из Челябинска к месту проведения траурных мероприятий отправятся три специальных купейных вагона для родственников, потерявших своих близких в железнодорожной катастрофе под Ашой.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, вагоны отправятся в составе пассажирского поезда №391 Челябинск – Москва. Четвртого июня на станции Уфа вагоны будут включены в состав специального поезда № 912/911 Уфа – Аша. Этот поезд доставит родственников погибших к месту трагедии.

Напомним, крупнейшая железнодорожная катастрофа произошла четвертого июня 1989 года на 1710 километре Транссибирской магистрали в районе города Аши. Из-за утечки газа на трубопроводе Западная Сибирь – Урал – Поволжье произошел взрыв, в эпицентре которого оказались два пассажирских поезда сообщением Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск.

В них предположительно находилось 1284 (по другим данным от 1300 до 1700) пассажира, в том числе 383 ребенка и 86 членов поездных и локомотивных бригад. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, от семи из них остались только платформы и остовы. 27 вагонов обгорели снаружи и внутри.

По официальным данным погибло 575 человек, травмировано 623. Из двух поездных бригад в живых осталось около 40 человек. В результате трагедии погибли 122 жителя Челябинской области, выжили 29 взрослых и 62 ребенка. Челябинцев среди пострадавших пассажиров оказалось больше всего.