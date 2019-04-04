Челябинцы признались, что хотят жить скромно

Большинство челябинцев хотят иметь небольшой, но стабильный заработок. Лишь каждый третий житель областного центра готов трудиться за большую зарплату без особых гарантий на будущее.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе социологического опроса решили выяснить, каким трудовым мотивам подвержены челябинцы сейчас.

Среди трудовых мотивов работников Челябинска первое место занимает желание иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне – 47,9%. Этот вариант ответа чаще выбирают женщины и респонденты со средним уровнем обеспеченности. Респонденты представляют те группы населения, которые ориентированы на стабильность в своей трудовой деятельности.

Доля тех, кто готов много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее, меньше – 31%. Однако, это довольно внушительная цифра – так отвечает практически каждый третий. Данную оценочную позицию выбирают мужчины и челябинцы с высоким уровнем доходов.

Более чем каждый десятый опрошенный ориентирован на небольшой заработок, но хочет иметь больше свободного времени. Такое мнение присуще мужчинам, молодёжи в возрасте 18-30 лет, респондентам с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.