Челябинцы обращают внимание Текслера на «разруху» общественного транспорта

Жители Челябинска просят временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера обратить особое внимание на «разруху» общественного транспорта в городе.

Алексею Текслеру, который за две недели руководства областью уже успел пройтись по розинской свалке и мусорному полигону, погулять по грязным челябинским улицам, попрыгать через огромные лужи, предлагают еще и прокатиться на общественном транспорте – в трамвае, троллейбусе и особенно в маршрутках.

«Обратите, пожалуйста, внимание на маршрутки. Безобразия на них не заканчиваются ни с одним губернатором», - обращаются челябинцы к врио губернатора.

Мало кто чувствует себя в безопасности в маршрутках, а особенно в нелегальных (коих много в городе), которые несутся по улицам, не соблюдая правила дорожного движения и ставя под угрозу жизни пассажиров. «Мы каждый день подвергаем опасности свои жизни. Кто-то скажет "езди в такси", будто они у нас лучше», - делятся горожане.

Челябинцы возмущены тем, что практически все маршрутные такси выходят на линию грязными как внутри, так и снаружи. Много вопросов вызывает их техническое состояние, не говоря уж о квалификации и поведении водителей. «Водители на протяжении всего маршрута разговаривают по телефону, останавливаются на пешеходных переходах, о состоянии самих машин вообще говорить не стоит», - рассказывают пассажиры.

Много серьезных проблем и у городского электротранспорта (открытое письмо губернатору сотрудники ЧелябГЭТ уже написали Алексею Текслеру, но ответа пока не получили).

Уже в ближайшее время администрации Челябинска предстоит решать очень непростую проблему по имуществу признанного банкротом МУП «ЧелябГЭТ», которое еще два года назад принадлежало мэрии. На сегодня имущество МУПа находится в залоговой массе и его арендует одноименное ООО, которое и занимается перевозкой челябинцев электротранспортом. Но в ближайшее время оно будет реализовано. И если мэрия не найдет 1,8 миллиарда рублей, то трамваи, депо, рельсы, подстанции уйдут с молотка. На чем будут ездить горожане?

Напомним, когда в Челябинске уничтожался общественный транспорт замом главы города по правовым и имущественным вопросам работал нынешний мэр Владимир Елистратов. Сейчас он заверяет, что у челябинцев поводов для беспокойства нет. Но почему же на тот момент он допустил в городе такой транспортный и имущественный беспредел?

У южноуральцев много вопросов и по транспортному обслуживанию в других городах. Жалобы приходят из Копейска, Миасса, Златоуста и других городов.

«Посёлок Октябрьский, в 20 километрах от Челябинска, нет транспорта! Многие работают в Челябинске, учатся, а ездить не на чем! Копейск никак не реагирует! Один перевозчик, маршрутка 302, не справляется, машины старые, маленькие, грязные, постоянно ломаются и люди остаются на дороге, в чистом поле! Помогите решить проблему», - обращаются жители к Алексею Текслеру.