Челябинцы провожали зиму вместе с министерством финансов

В челябинском парке имени Гагарина в субботу, 9 марта, состоялось праздничное мероприятие, посвященное Масленице.

В парке можно было угоститься свежеиспеченными блинами с икрой, горячими пирожками, пловом и согревающим чаем.

Министерство финансов, отмечающее в этом году 100-летний юбилей, приготовило для челябинцев свои сюрпризы. Представители ведомства из разных районов области привезли творческие коллективы, сувениры и продукты, изготовленные по традиционным технологиям вручную.

«Мы привезли на дегустацию кидышевские пельмени, которые с 2013-го года занимают первые и вторые места на фестивале «Уральские пельмени на Николу Зимнего». А еще Уйский сыр. Его в прошлом году губернатор представил на ВДНХ. Получили за него золотую медаль», – рассказал начальник управления финансами, заместитель главы Уйского района Владимир Денищенко.

Министр финансов области Андрей Пшеницын отметил, что к юбилею южноуральской финансовой системы они организовывают субботники, высадки деревьев и даже восхождения на горы: «Мы покорили Эльбрус, в этом году готовим восхождение на наши горы».

Не обошлось на Масленице и без популярных народных забав – пения частушек, попыток залезть на масленичный столб, борьбы мешками на бревне, конкурса скоромошных забав и, конечно же, сожжения символа зимы.