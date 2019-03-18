Челябинцы рассказали, каким они видят свой идеальный трамвай: быстрым, теплым и без кондуктора. Итоги опроса, проведенного в минувшие выходные среди населения южноуральской столицы по поручению главы города Владимира Елистратова, сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании в мэрии озвучил руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Павлюченко напомнил, что до конца этого года в Челябинске будет закуплено 53 новых трамвая – для маршрутов №3, 16 и 22, в 2020-м - еще 38.

Опрос показал, что жители Челябинска хотят передвигаться быстрее – со скоростью 60 километров в час, мечтают о низком уровне пола (чтобы удобно было всем, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, мамочек с колясками, пенсионеров). Горожане желают также, чтобы в трамваях вместо сидений с подогревом было воздушное отопление, чтобы посадочные места были мягкими, а не пластиковыми (какие устанавливают в новых трамваях сейчас), чтобы по-прежнему имелись три двери, вай-фай и обязательно - бегущая строка.

«Производители готовы такие трамваи делать?» - спросил Елистратов.

«Думаю, что данные показатели, скорее всего, нужно включать в техническое задание, а производители уже будут подстраиваться под них», - ответил Павлюченко.

Кто будет производителем новых единиц техники – УКВЗ (Усть-Катавский вагоноремонтный завод имени Кирова), который остро нуждается в заказах, или кто-то другой, пока не известно. «Это покажут конкурсные процедуры», - заметил он.

Что касается опроса на тему идеального трамвая, ЧелябГЭТ не забыл узнать у горожан и о подзарядке для телефонов. Здесь мнения разделились - примерно половина на половину: одним эта услуга нужна, другие не видят в ней смысла.

Интересно, что челябинцы хотят пользоваться автоматической системой оплаты проезда, которая исключает работу кондукторов. К счастью, для представителей этой профессии администрация города к такому не готова. Люди не потеряют рабочие места.

«Кондукторов в ближайшее время мы не уберем. В Москве я также об этом сказал», - заявил Александр Павлюченко.

Что касается оплаты проезда с помощью терминала, в настоящее время идут переговоры со Сбербанком.

«Как найдем точки соприкосновения в вопросе оплаты с помощью терминала в виде эквайринга, заключим договор», - отметил руководитель ООО «ЧелябГЭТ».