Челябинцы сентиментальны и умеют любить

Большинство жителей Челябинска всегда отмечают памятные даты в отношениях с любимыми. К такому приятному выводу пришли исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана», опросившие 700 респондентов.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» специалист по маркетингу «Фотостраны» Анна Комок, 41 процент горожан всегда отмечают знаменательные дни со своим партнером: кто-то поздравляет любимых с каждым новым месяцем отношений, другие празднуют день первого поцелуя или первого совместного похода в кино.

Некоторые пары даже поздравляют друг друга в честь дня первого сообщения в соцсетях.

Восемь процентов опрошенных признались, что отмечают только годовщину отношений. А 32 процента не отмечают никаких дат: одни не видят в этом ничего романтичного, другие говорят, что для них каждый день, проведенный с любимым, - праздник, поэтому отмечать какие-то даты они видят смысла. Оставшиеся челябинцы не смогли ответить на вопрос, так как не имеют постоянных отношений.