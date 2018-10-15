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Челябинцы смогут бесплатно проверить зрение

Челябинцы смогут бесплатно проверить зрение. Пройти обследование горожане смогут в поликлинике Центра офтальмологии.

Об этом сегодня, 15 октября, рассказала начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

17 октября в поликлинике Центра офтальмологии ДГКБ № 1 жители Челябинска смогут бесплатно пройти обследование. Мероприятие проводится в рамках Всемирного дня зрения.

«Челябинцы смогут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, исследовать рефракцию, подобрать очки, пройти исследование глазного дна и диагностику возрастной катаракты и глаукомы», - отметила Наталья Горлова.

Регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях и принять своевременные меры профилактики и лечения. Так 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

Мероприятие состоится 17 октября с 14-00 до 17 часов на базе Центра офтальмологии ДГКБ №1 по адресу: улица Культуры 57, кабинет 223.

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Здоровье
зрение