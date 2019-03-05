Челябинцы сыграют в интеллектуальный квиз

Интеллектуально-развлекательная игра «Быстрый квиз» состоится в Челябинске 13 марта. Организатор мероприятия – телеком-оператор «Дом.ru» – приглашает всех желающих проверить свои знания и окунуться в атмосферу 80-х, воспевающую научную фантастику, видеоигры и синтипоп-музыку.

«Быстрый квиз» пройдет в рестобаре «Правда» (пр. Ленина, 64). Сбор команд – в 19:00, вход по предварительной регистрации (количество команд ограничено). Гостей ждут необычные вопросы про кино, сериалы, музыку, компьютерные игры, а также креативная фотозона, конкурсы и сюрпризы от партнеров события. Команда самых быстрых и эрудированных, которая наберет в 4 раундах максимальное количество баллов, станет чемпионом игры и получит фирменные подарки от «Дом.ru». Зарегистрироваться на игру можно в группе «Домашние новости». В команде допускается не более 7 человек.