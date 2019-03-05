Челябинцы сыграют в интеллектуальный квиз
Интеллектуально-развлекательная игра «Быстрый квиз» состоится в Челябинске 13 марта. Организатор мероприятия – телеком-оператор «Дом.ru» – приглашает всех желающих проверить свои знания и окунуться в атмосферу 80-х, воспевающую научную фантастику, видеоигры и синтипоп-музыку.
«Быстрый квиз» пройдет в рестобаре «Правда» (пр. Ленина, 64). Сбор команд – в 19:00, вход по предварительной регистрации (количество команд ограничено). Гостей ждут необычные вопросы про кино, сериалы, музыку, компьютерные игры, а также креативная фотозона, конкурсы и сюрпризы от партнеров события. Команда самых быстрых и эрудированных, которая наберет в 4 раундах максимальное количество баллов, станет чемпионом игры и получит фирменные подарки от «Дом.ru». Зарегистрироваться на игру можно в группе «Домашние новости». В команде допускается не более 7 человек.
«Из года в год «Дом.ru» проводит квизы в разных городах. Мы рады продолжить эту традицию в Челябинске. Формат быстрого квиза выбран неслучайно. У команд будет ограниченное время на поиск ответа, но при этом они получат подсказку и смогут справиться с заданием. Важна скорость реакции. И скорость же играет ключевую роль при выборе оператора. Клиенты компании выходят в сеть на скорости до 300 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, чтобы он был быстрым и стабильным. По данным Speedtest, основанным на миллионах тестов российских пользователей, «Дом.ru» признан провайдером самого быстрого домашнего интернета 2018 года», – комментирует директор филиала «Дом.ru» в Челябинске Кирилл Кузнецов.