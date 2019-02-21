Челябинцы уверены: россияне выполняют свои обязательства перед государством

Большинство жителей Челябинска - 77,3 процента - уверены в том, что граждане России выполняют свои обязательства перед государством. К такому выводу пришли социологи челябинского филиала РАНХиГС, проведя опрос.

Интересно, что 13 процентов горожан из этой категории считают, что обязательства исполняются в полной мере, еще 64,3 процента думают, что россияне выполняют обязательства по большей части.

Челябинцев, разделяющих позицию о невыполнении гражданами России своих обязательств перед государством, в общей сложности 18,3 процента, а тех, кто уверен, что эти обязательства совершенно не выполняются, - 1,3 процента.

Эти варианты ответа чаще выбирают горожане с высшим образованием, по роду деятельности - индивидуальные предприниматели, а также безработные и временно неработающие жители города. В 2019 году Левада-Центр насчитывал 13 процентов россиян, разделяющих такую позицию.