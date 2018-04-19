Челябинцы увидят премьеру фильма «Привидение» по суперцене

В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» 24 апреля состоится премьера фильма «Привидение» - экранизации популярного романа Дэвида Левинтана «Каждый новый день».

Зрители смогут увидеть новую мистическую мелодраму от режиссера фильма «Клятва» Майкла Сакси за два дня до выхода фильма в широкий прокат по специальной цене «Супервторник».

По сюжету, герой каждый день просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Билеты на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»