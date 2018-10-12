Челябинцы вновь выразят недовольство «Яркой жизнью»

Обманутые дольщики ЖК «Яркая Жизнь» в Челябинске после двухмесячного перерыва вновь выходят на акции протеста.

В понедельник, 15 октября, дольщики проведут массовый пикет возле дома №3 по ул. Энгельса, в котором располагается офис АО «Уральская теплосетевая компания» (дочернее предприятие «Фортум»). Акция согласована с администрацией города, уточнили организаторы. В ней примут участие 49 человек.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в августе министерство строительство и инфраструктуры области заявляло, что дом №8 (53 договора долевого участия), который возводит ООО «Архитект-Про», будет сдан осенью 2018 года. На тот момент велись переговоры по подключению к сетям.

Как сообщил один из организаторов, на данный момент дом подключен к сетям водоснабжения/водоотведения, идёт подключение к электросетям, монтируются лифты, идёт отделка. Но до сих пор не решенным остается лишь вопрос с подключением к теплосетям. «Инвестор готов произвести полную оплату договора в любое время. Но, по неведомым причинам, АО «УТСК» (дочернее предприятие «Фортум») саботирует утверждение проектной документации и сроков подключения, срывая таким образом поручение губернатора по срокам ввода дома», - отметил Артем Гайнитдинов.

Дольщики, выходя на пикет, намерены привлечь внимание руководства компании «Фортум» и общественности к своей проблеме.

В министерстве строительства и инфраструктуры области уточнили, что в настоящий момент проектная документация находится на экспертизе. Сроки ее завершения не понятны. А без подключения дома к теплу невозможно начинать чистовую отделку в квартирах. И, значит, в большой долей вероятности поручение губернатора не будет выполнено – дом не введут в эксплуатация осенью 2018 года.

Еще более туманные перспективы на трех других домах ЖК «Яркая жизнь». Инвесторы не найдены, впереди банкротство по одному из застройщиков и тогда, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки. Дольщикам понадобится колоссальное терпение.

Напомним, четыре дома ЖК «Яркая жизнь» в микрорайоне №51А на Краснопольской площадке в Курчатовском районе строят четыре застройщика. Они объединены под одной управляющей компанией - ООО «Майлстоун Девелопмент», которой в равных долях владеют Григорий Чурбаков и Антон Дудин.

ООО «Здания будущего», которое строит дом №3 (заключено 76 договоров), находится в поисках свободных активов. Пока потенциальный инвестор не найден.

На доме №6 (застройщик ООО СК «Дедал-Комид», 94 договора) назначен новый генеральный директор. Самым проблемным остается дом №7 (ООО «СервисПроект», 58 договоров). Ранее в минстрое отмечали, что считают одним из наиболее перспективных вариантов достройки домов банкротство застройщиков.

ООО «Майлстоун Девелопмент» планирует подать в суд на ООО СК «Дедал-Комид» и ООО «СервисПроект» о признании их задолженности и о признании застройщиков банкротами.

Напомним, в ноябре 2017 по факту мошенничества в крупном размере было возбуждено года уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела 28 ноября в Челябинске задержали Григория Чурбакова (по его двум домам сейчас и продолжается хоть какое-то движение). Изначально его планировали заключить под стражу, но затем приняли решение оставить на свободе, чтобы он смог решать все накопившиеся проблемы. Антон Дудин, скрывшийся за границей в прошлом году, объявлен в розыск и пока не возвращен в родные края. Два дома Дудина остаются самыми проблемными.