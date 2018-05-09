Челябинцы возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Челябинск сегодня, 9 мая, традиционно начал празднование Дня Победы с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы.

В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш, главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин, глава города Евгений Тефтелев, председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров, начальник Челябинского гарнизона Владимир Корягин, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.

На митинге выступил участник Великой Отечественной войны, командир знаменитой «Катюши» Григорий Ваганов. «Вчера выступал в 30-й родной школе перед учащимися. Мне было приятно и ответственно. Я им рассказывал, как готовился, как осваивал военную науку и прошел от Орла и до Берлина, - рассказал ветеран. - Я преклоняюсь перед тем поколением, которое сумело создать это грозное оружие. «Катюши» выпускали у нас, в Челябинске, на заводе имени Колющенко. Мы, Россия, выстоим в любых испытаниях!»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, у Вечного огня рядом с военнослужащими воинских частей выстроился реконструированный взвод в форме времен Великой Отечественной войны. На нижней площадке мемориала слушатели военной кафедры ЮУрГУ встали с вымпелами воинских частей и соединений, формировавшихся в Челябинской области, – всего 46 памятных знаков с названиями фронтов, куда ушли воевать более миллиона наших земляков. Более 250 тысяч из них не вернулись домой.

По окончании торжественного митинга и минуты молчания Борис Дубровский возложил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В продолжение церемонии военнослужащие Челябинской области прошли торжественным маршем, затем венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.