Челябинцы ждут от работодателей премий на Новый год

Челябинцы рассказали социологам о формах поощрения на своем рабочем месте и поделились своими предпочтениями, как бы они хотели, чтобы их заслуги оценили под Новый год работодатели.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить, какие формы поощрения чаще используются на предприятиях и в организациях города Челябинска и задали работающим челябинцам соответствующий вопрос.

Ответы даны в процентах от числа ответивших, сумма позиций составляет более 100%, поскольку

Самой распространенной формой поощрения, используемой работодателями Челябинска в 2018 году стало денежное вознаграждение, этот вариант ответа выбрали 50,8% горожан.

Гораздо реже горожане отмечали нематериальные формы поощрения. Так, например, грамоты, благодарственные письма отметили 14,3% челябинцев, столько же указали публичные высказывания благодарности (устную благодарность).

Ценный подарок как форму поощрения, используемую работодателем, отметили 6,3%. Ещё 3,4% горожан отметили в качестве формы поощрения предоставление особых условий труда.

Интересно, что практически каждый третий опрошенный (32,4%) отметил, что на их работе руководство не использует никакие формы поощрения.

У челябинских работодателей хотя и наблюдается разное представление о том, как эффективнее и правильнее стимулировать своих работников – морально или материально, однако, судя по полученным данным, в большинстве случаев они используют материальное поощрение.

И в современной, местами достаточно непростой социально-экономической ситуации это, возможно, стратегически верное и мудрое решение.