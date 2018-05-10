Челябинец сообщил о пострадавшем во время праздничного салюта. В полиции же заверили, что никаких инцидентов 9 мая в городе не было.

О том, что 9 мая во время фейерверка от неудачного залпа пострадал местный житель в социальной сети «Типичный Челябинск» написал пользователь Сергей Коновалов.

«Кому-то там нехило опять снарядом прилетело, когда тот взорвался почти на земле. Скорая сквозь толпу на Свердловском еле проехала», - сообщил Сергей Коновалов.

В то же время в полиции Челябинска утверждают, что праздничный салют прошел без инцидентов. Сведений о пострадавших не поступало.

Кареты скорой помощи на набережной Миасса действительно дежурили, но за помощью к медикам никто не обращался.

Откуда житель Челябинска взял информацию о пострадавшем, остается загадкой.

Отметим, подобный инцидент во время салюта имел место в прошлом году.

Тогда снаряд попал в толпу зрителей, стоявших на мосту у ДОСААФ рядом с Торговым центром.

В результате случившегося пострадали трое: 50-летняя женщина, трехлетняя девочка и ее мать.