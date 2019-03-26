Челябинка поборется за титул «Мисс Россия-2019»

Телеведущая СТС-Челябинск Елизавета Смолина поборется за титул «Мисс Россия-2019». Ее можно будет поддержать в зрительском онлайн-голосовании на официальном сайте конкурса

На днях был официально объявлен старт национального конкурса красоты. Финал запланирован на 13 апреля. Челябинск будет представлять Елизавета Смолина.

23-летняя Лиза окончила факультет журналистики ЮУрГУ, играла в команде КВН «Театр Уральского зрителя», выступала в Высшей лиге. В данный момент работает ведущей на телеканале СТС-Челябинск в программе «Городские новости» и спецпроектах.

Елизавета в настоящий момент находится в Москве, активно готовится к финалу конкурса. Многочасовые дефиле, уроки актёрского мастерства, утренние тренировки и мастер-классы - это только начало трёхнедельной подготовки к яркому шоу.

Всего в финальной части конкурса участвуют 50 девушек, представляющих разные города страны. Их выбрали из 300 претенденток.

В скором времени Лизу можно будет поддержать в зрительском онлайн-голосовании на официальном сайте конкурса «Мисс Россия». От его результатов будет зависеть, сможет ли Елизавета попасть в ТОП-20.