Челябинка продает 145-летнюю машинку «Зингер» за 400 тысяч рублей

Жительница Челябинска продает швейную машинку «Зингер» 1873 года выпуска за 400 тысяч рублей. Объявление о продаже антиквариата горожанка разместила на «Юле».

Она пишет, что машинка принадлежала ее бабушке, которая сшила для раритетной техники сумочку и чехол, представленные на фото. Нынешней хозяйке швейная машинка досталась по наследству. В машинке, как утверждает ее владелица, «все родное и рабочее».

Объявление о продаже антиквариата было размещено девятого февраля. Заинтересовавшихся оказалось немного - чуть более тридцати просмотров за 16 дней. Вероятно, любителей качественного шитья (у фирмы «Зингер» отличная репутация, качество ее продукции проверено временем) отпугивает высокая цена предлагаемого товара.

Интересно, что другие челябинцы продают швейные машинки этой же фирмы значительно дешевле. Так, 18 февраля на «Юле» появилось объявление о продаже аналогичной техники 1886 года выпуска всего за 14 тысяч рублей. Число просмотров за это время составило около девяти десятков.

Самой популярной в сети Интернет оказалась швейная машинка «Зингер», которую в столице Южного Урала продают за десять тысяч рублей («рождена» в 1911-м году) - пост о продаже импортной техники, возраст которой превышает сто лет, просмотрели более 780-ти раз.