Челябинск формирует молодежные трудовые отряды

В Челябинске все лето, с первого июня по 31 августа, на базе образовательных учреждений будут работать 115-ти молодежных трудовых отрядов общим составом 1200 человек.

В прошлом году на благо родного города трудились 853 подростка в возрасте от 14-ти лет и старше, в том числе 50 юных челябинцев - за счет внебюджетных средств.

Как сообщила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова, трудоустраивать подростков будут через МАУ «Центр молодежных инициатив». Традиционно трудовые отряды будут организованы по трем направлениям: «Город», «Вожатые», «Союз добрых сердец».

Ребята займутся благоустройством и озеленением Челябинска, ремонтно-строительными работами в школах, на стадионах, в библиотеках. Совместно с социальными работниками трудовая молодежь придет на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также семьям погибших воинов.

Приоритет при трудоустройстве будет отдаваться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; подросткам из семей безработных, из неполных, многодетных и неблагополучных семей; ребятам, состоящим на учетах в отделах полиции.

В течение лета для представителей трудовых молодежных отрядов будет организована социально-досуговая программа «Мастерская: от увлечения – к профессии».