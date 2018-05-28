Челябинск готов к летней оздоровительной компании. Планируется, что в школьных и загородных лагерях отдохнуть порядка 44 тысяч детей и подростков.

О подготовке к летней оздоровительной компании говорили сегодня, 28 мая, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Подготовка лагерей приему детей вышла на финишную прямую. Завершается аккреционная обработка территорий. Берутся пробы воды. В этом году будет открыто 7 загородных лагерей и 131 школьный.

На летнюю компанию в 2018 году из бюджета города будет выделено 142 миллиона рублей.

Отдохнуть смогут больше 44 тысяч детей и подростков. Еще 1500 школьников смогут принять участие в сплавах, походах и пожить в палаточных лагерях.

«Главная задача – обеспечить все нормы безопасности для подростков и школьников. Деятельность все лагерей будет на контроле городской межведомственной комиссии», - отметила председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

Также в Челябинске будут организованы трудовые лагеря. Планируется создать 80 молодежных трудовых отряда, 50 от администрации города и 30 от городской Думы.

«Ребята будут работать на благоустройстве города, заняты в строительных работах, оказывать помощь ветеранам и пожилым. Приоритетным правом попадания в трудотряды будут пользоваться дети-сироты и из многодетных и малообеспеченных семей», - добавила Светлана Портье.

Смогут отдохнуть этим летом также дети с патологиями и инвалидностью в городских санаториях.

«Планируется, что оздоровиться смогут порядка 1000 детей и подростков. Деятельность санаториев мы также будем контролировать», - добавила заместитель начальника управления здравоохранения Челябинска, начальник отдела охраны материнства и детства Ирина Петрунина.

Летняя оздоровительная компания 2018 года стартует в Челябинске 1 июня.