Челябинск готовится к паводку

В областном центре усилен мониторинг по паводковой ситуации. В Челябинске есть участки, где возможно подтопление в весенний период

О готовности Челябинска к предстоящему паводку говорили сегодня, 11 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. В зону возможного затопления попадают поселки Мелькомбинат и Шершни, а также частный сектор, ограниченный улицами Гостевая, Трактовая, Рабоче-Колхозная, Университетская Набережная. Кроме того, в зоне риска традиционно находятся район озера Смолино или Эстонских болот. В зоне возможного подтопления в период паводка проживает почти 9000 человек.

«Чтобы не было неожиданного подтопления и не пришлось эвакуировать людей, мы наблюдаем за ситуацией. Если необходимо, приедет аварийная служба и откачает лишнюю воду», - прокомментировала Наталья Котова.

В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением, подтоплением участков территории внутригородских районов, в городе существует два основных и два запасных пункта временного размещения населения общей вместимостью порядка двух тысяч человек.

Для проведения эвакуационных мероприятий в поселке Мелькомбинат при необходимости привлекут 113 человек и 57 единиц техники, для проведения эвакуационных мероприятий в поселке Шершни – 124 человека и 53 единицы техники.

В случае необходимости проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в поселке Мелькомбинат планируется привлечь 185 человек и 103 единицы техники, в поселке Шершни – 210 человек и 117 единиц техники. Проводится работа по корректировке и переработке планирующей документации.

«В рамках подготовки к периоду паводка и половодья у заинтересованных лиц запрошена необходимая информация для работы противопаводковой комиссии, в том числе о состоянии и готовности ГТС, о прогнозируемых участках подтопления, о наличии сил и средств для ликвидации возможных ЧС. По сведениям ФГУ по эксплуатации водохранилищ Челябинской области Шершневский гидроузел готов к половодью 2019 года», - сообщила специалист по связям с общественностью управления безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска Евгения Шестопалова.

Также по сведениям Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства ГТС «Карпов пруд» готово к паводковому периоду.

В последние годы Южный Урал неоднократно сталкивался с природными катаклизмами различного масштаба. Так, к примеру, летом 2013 года от сильного наводнения пострадали Варненский, Нагайбакский, Карталинский, Чесменский и Кизильский районы. В период так называемой второй волны весеннего паводка неоднократно подтапливало частный сектор в горнозаводской зоне, южных и северных муниципальных районах.