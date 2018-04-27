Челябинск готовится к празднованию Дня Победы

В Челябинске началась подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе запланировано 130 праздничных мероприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минкульта, традиционно празднование начнется в 10 часов с торжественной церемонии возложения венков и цветов у мемориала «Вечный огонь».

В полдень на площади Революции состоится Торжественное построение, в финале которого будет исполнен творческий эпилог - выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. Всего будет задействовано – более 200 артистов. После завершения Торжественного построения начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния, будут работать полевые кухни. В это же время во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет уже ставшая традиционной акция «Георгиевская ленточка».

В 13 часов на центральных площадях города начнутся праздничные программы. На Театральной площади состоится патриотический концерт «Равнение на ПОБЕДУ». Одновременно начнут работу кухни народов мира, и пройдет бесплатная раздача солдатской каши из полевых кухонь (ориентировочно это 5 тысяч порций). На территории пешеходной части улицы Кирова пройдет большой праздничный концерт «Неугасима память поколений». В городском саду имени Пушкина состоится театрализованный концерт «День Победы».

В парке Гагарина уже традиционно пройдет Открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!». На гала-концерте выступят вокалисты и танцоры, прошедшие конкурсный отбор, посвятят свои выступления памяти воинов и тех, кто трудился в тылу. В данном мероприятии примут участие творческие коллективы со всей Челябинской области. Вместе с тем, праздничные концерты и народные гуляния пройдут в: парке «Сад Победы», парке «Металлург», парке Калининского района (ул. Чайковского, 185) и в сквере по ул. Молодогвардейцев.

Шествие Бессмертного полка в этом году пройдет по маршруту прошлого года. Построение начнется с 13.30 часов на площади у ЮУрГУ. Начало шествия в 15 часов по маршруту – пр. Ленина через Свердловский проспект до площади Революции, поворот налево на улицу Цвиллинга к Вечному огню. В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией своего предка.

Завершением Дня Победы станет праздничный фейерверк в 22 часа на набережной реки Миасс, продолжительностью 10 минут.