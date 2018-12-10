Челябинск и Минск свяжет прямое авиасообщение

Республика Беларусь готова создавать совместные производства на территории Челябинской области и открыть прямое авиасообщение с Южным Уралом.

План мероприятий о совместном сотрудничестве в самых разных областях был подписан в резиденции губернатора Челябинской области в рамках официального визита делегации Республики Беларусь в регион.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что Челябинская область и Республика Беларусь давно сотрудничает в самых разных сферах: промышленной, культурной. За 9 месяцев года товарооборот между регионом и Республикой вырос на 24% и превысил 255 миллионов долларов США. «Потенциал нашего взаимодействия огромный, мы можем во многом друг другу помочь, и план совместных мероприятий до 2021 года будет содействовать сотрудничеству между Республикой и Челябинской областью», - считает Борис Дубровский. Он отметил, что задачей исполнительной власти является создание самых благоприятных условий для людей и для бизнеса.

В состав белорусской делегации вошли представители крупнейших компаний Республики, руководители ведущих машиностроительных предприятий, различных ведомств и объединений предпринимателей. Они посетили производственные площадки в Челябинске, в том числе предприятие компании «Русские электрические двигатели», а также в Златоусте и в Миассе. Состоялась встреча с представителями Агентства инвестиционного развития Челябинской области.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович сказал, что его впечатлил промышленный потенциал Южного Урала. «Мы рады работать сообща, вместе решать экономические задачи. Тем более, что сегодня предоставляются новые возможности, в том числе, в развитии кооперации, - отметил Владимир Колтович. - Мы также готовы рассматривать вопрос о создании совместных производств».

Стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества в проекте по сборке прицепной техники ОАО «Гомсельмаш» на базе челябинского предприятия ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ», возможности промышленной кооперации между представителями машиностроительной индустрии региона и предприятиями, входящими в группу компаний ОАО «Могилевлифтмаш». Кроме того, обсуждались возможности создания в Челябинской области выставки техники белорусских производителей.